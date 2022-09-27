Власти Казахстана намерены провести переговоры с российской стороной по вопросу прибытия большого количества россиян в республику из-за мобилизации в РФ.

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет "Андолу".

По его словам, россиянам будет оказываться помощь, но преференций не будет.

"Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом", - заявил он.

В то же время ТАСС сообщает, что на границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии развернут мобилизационный пункт.

Там переход разрешен в пешем режиме.

Напомним, что вчера СМИ сообщали, якобы на границе РФ и Казахстана закрыли пункт пропуска, а россиян призывного возраста не выпускают из страны. Однако позже в Казахстане информацию о закрытии границы опровергли.

А границу РФ с Грузией из-за огромных очередей разрешили пересекать пешком.

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