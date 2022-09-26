Пункт пропуска между Российской Федерацией и Казахстаном со стороны Петропавловска закрыт.

Об этом сообщает казахстанское издание Orda со ссылкой на информацию своего корреспондента с границы.

Петропавловск - приграничный с РФ город в Казахстане.

Российская сторона перестала выпускать мужчин призывного возраста в Казахстан, сообщает издание.

"По неподтвержденной информации, на границе со стороны РФ ждут всех, кто не смог проехать. Их сразу отвезут на автобусах в военкоматы", - пишет Orda.

Напомним, ранее в Ростовской области РФ официально заявили, что мужчинам призывного возраста запрещён выезд за границу без разрешения военкомата.

Также сообщалось, что в Совфеде РФ призывают запретить выезжать из РФ всем россиянам призывного возраста

Вместе с тем, по данным СМИ, после объявления мобилизации из России за несколько дней выехали более 260 тысяч мужчин.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

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