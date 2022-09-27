Канада не поддержала запрет на выдачу виз бегущим от мобилизации россиянам
Канада выступила против запрета на выдачу виз россиянам, так как это помешает российским диссидентам искать убежище за границей.
Об этом во время телефонной пресс-конференции заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
"Есть российские солдаты, готовые выступить против власти, которые дезертируют и убегают с поля боя в Украине. Есть много россиян, которые хотят покинуть Россию”, - сказала Жоли.
По ее убеждению, российский режим уже доведен до отчаяния, поэтому людям, не соглашающимся с ним, грозит повышенная опасность, и запрет на выдачу виз в отношении них будет несправедливым.
"То, что мы уже делаем, работает, но нужно делать больше", - добавила министр относительно наказания РФ за ее незаконное вторжение в Украину.
Напомним, ранее мы писали, что в ЕС рассмотрят выдачу гуманитарных виз уехавшим из РФ на фоне частичной мобилизации.
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