Канада выступила против запрета на выдачу виз россиянам, так как это помешает российским диссидентам искать убежище за границей.

Об этом во время телефонной пресс-конференции заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Есть российские солдаты, готовые выступить против власти, которые дезертируют и убегают с поля боя в Украине. Есть много россиян, которые хотят покинуть Россию”, - сказала Жоли.

По ее убеждению, российский режим уже доведен до отчаяния, поэтому людям, не соглашающимся с ним, грозит повышенная опасность, и запрет на выдачу виз в отношении них будет несправедливым.

"То, что мы уже делаем, работает, но нужно делать больше", - добавила министр относительно наказания РФ за ее незаконное вторжение в Украину.

Напомним, ранее мы писали, что в ЕС рассмотрят выдачу гуманитарных виз уехавшим из РФ на фоне частичной мобилизации.

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