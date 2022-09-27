Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов допустил выдачу России объявленных в розыск по делам об уклонении. То есть Казахстан может выдать уклонистов, но только если против них возбуждено уголовное дело и они объявлены в розыск.

Об этом на брифинге 27 сентября заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

"Военкоматы если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи. Но если возбуждено уголовное дело (за уклон от мобилизации, дезертирство) и объявление в международный розыск, и это деяние у нас тоже считается преступлением, то мы обязаны выдать, если не дадут статус беженца и еще по ряду исключений, ограничивающих выдачу лица", – пояснил глава МВД Марат Ахметжанов.

Главный принцип договоренности между Казахстаном и Россией по вопросу экстрадиции заключается в том, что совершенное действие осуждённого должно быть уголовно наказуемым деянием, добавил глава МВД Марат Ахметжанов.

Как писала "Страна", власти Казахстана хотели обсудить с Москвой огромный наплыв россиян, бегущих от мобилизации.

Напомним, на границе РФ и Казахстана закрыли пункт пропуска, россиян призывного возраста не выпускают из страны.

Также "Страна" писала, что Казахстан не признает результаты "референдумов" о присоединении к РФ захваченных украинских территорий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.