Премьер-министр республики Михол Мартин в беседе с журналистами после выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что власти Ирландии рассмотрят возможность выдачи виз россиянам, не желающим проходить службу в рядах ВС РФ после объявления о частичной мобилизации.

"Я думаю, нам нужно изучить это. В первую очередь мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Это является приоритетом для нас, помимо обычной схемы предоставления убежища, число заявителей на которое в этом году растет. Это оказывает нагрузку на страну. Поэтому мы должны работать в рамках своих возможностей", - пояснил премьер-министр Ирландии.

Он также сказал, что страна никогда не отказывала людям, которые ищут убежища "по моральным причинам или из-за преследования".

Пока такую же позицию в ЕС заняла только Германия. Но против – Чехия, Финляндия и прибалтийские государства, то есть практически все, кто имеет сухопутную границу с Россией в ЕС. А самолеты в Европу из РФ, как известно, не летают.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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