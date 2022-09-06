После введения военного положения в Украине самыми частыми нарушителями на границе стали мужчины. Речь идет о тех, кто подлежит призыву. Об этом сообщает Telegram-канал Государственной пограничной службы.

В ведомстве предупреждают, что за попытку нарушения государственной границы, переправку уклонистов, подделку документов и подкуп пограничников, согласно Уголовному кодексу Украины, предусмотрена строгая ответственность, а именно:

уклонение - до 5 лет лишения свободы,

переправщик - до 7 лет лишения свободы,

фальсификатор - до 5 лет лишения свободы,

за дачу взятки - до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее двое украинцев пытались сбежать в Польшу. Один "играл в прятки", другой - "представлял себя невидимкой".

Ранее на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 20 мужчин, которые пытались уплыть за границу.

Как писала "Страна", в "Слуге народа" сомневаются, что Кабмин утвердит выезд за границу мужчин под залог в 200 тысяч.

Тем временем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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