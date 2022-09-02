На пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей, двое мужчин предприняли отчаянную попытку покинуть страну. Один из них "играл в прятки", другой - "представлял себя невидимым".

Об этом сообщает МВД.

23-летний парень спрятался на заднем сидении авто и игнорировал требования предоставить документы. Другой мужчина просто на границе покинул автобус и минуя паспортный контроль стал двигаться в сторону Польши.

"Пограничники дали мужчине знать, что он видимый", - сообщают в МВД.

Оба мужчины не имели оснований для выезда в условиях военного положения.

Ранее на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 20 мужчин, которые пытались уплыть за границу.

Как писала "Страна", в "Слуге народа" сомневаются, что Кабмин утвердит выезд за границу мужчин под залог в 200 тысяч.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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