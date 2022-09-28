Застрявшие в очередях у границ бегущие от мобилизации россияне делятся историями о проблемах, с которыми они сталкиваются в очередях.

Об этом они пишут в соцсетях.

В частности, они жалуются, что на границе с Грузией стирать одежду приходится в реках, а сушить на окнах автомобилей. Некоторые вынуждены продавать машины прямо в очереди, другие - бросают авто и передвигаются на самокатах.

Также пишут о конфликтах с жителями приграничных районов и жалуются на отсутствие санитарных объектов.

На видео, которое публикуют с границы с Казахстаном, видно, что люди вынуждены ночевать в палатках прямо в степи, пока ждут своей очереди на въезд.

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