В России могут мобилизовать рядовых в возрасте до 50 лет и офицеров до 60 лет. Об этом говорится на государственном российском портале "Объясняем".

"Предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию рядовых и сержантов - 50 лет, младших офицеров - 60 лет", - сказано в сообщении.

Как писала "Страна", в России мобилизовать могут всех, включая "ограниченно годных".

При этом в России, помимо работников ОПК, не будут мобилизовать айтишников, журналистов и банкиров.

Напомним, война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".