Студента, которого сегодня, 28 сентября, задержали пограничники на погранпереходе "Шегини", забрала карета скорой помощи.

Об этом сообщает Telegram-канал Student Out.

По данным паблика, студента избили и держали в наручниках.

Напомним, на погранпереходе "Шегини" (Львовская область) начали задерживать студентов, которые протестуют из-за запрета Госпогранслужбы на выезд за границу.

Ранее мы писали, что один из студентов иностранных ВУЗов, который находился на КПП "Шегини", заявил, что его избили люди, которые отказались предоставить удостоверения.

Также "Страна" подробно рассказывала, почему студентам иностранных вузов перекрыли кордон и как им дальше учиться.

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