На погранпереходе "Шегини", где проходила акция протеста учащихся иностранных вузов, начали задерживать студентов.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.

На ролике видно, как двое пограничников с автоматами наперевес, уводят молодого парня.

"Что вы делаете?" - в это время кричит задержанный и его товарищи.

Отметим, это не первый подобный случай, о котором сообщают в студенческих телеграм-группах. Один из студентов иностранных вузов ранее заявил, что его избили люди, которые отказались предоставить удостоверения.

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