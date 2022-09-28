Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что одна из российских ракет Х-59 попала в объект гражданской инфраструктуры Кривого Рога.

Об этом Вилкул написал в Telegram.



"Разрушения значительны. Идет ликвидация последствий", - говорится в сообщении.

По словам Вилкула, вторая ракета была сбита.

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