Ночью с 21 на 22 сентября войска РФ нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. В результате в Никополе погиб местный житель.

Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

Россияне обстреляли Никополь из "Градов" около полуночи. По центральным кварталом было выпущено около 20 снарядов.

В результате ночного обстрела в городе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач. По словам Резниченко, улицы усеяны обломками снарядов и боеприпасов.

От ударов пострадали две больницы, школа, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Также повреждены стелы на Аллее памяти. Из-за обстрелов вспыхнули четыре пожара в торговых киосках и гаражах.

Также ночью с дрона-камикадзе был нанесен удар по Кривому Рогу. В результате загорелось двухэтажное здание. Спасатели ликвидировали пожар, люди не пострадали.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".