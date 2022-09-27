Армия России обстреляла Одесскую область и Кривой Рог. Все ракеты сбила украинская ПВО
Российская армия нанесла ракетный удар на юге Украины. Все ракеты, выпущенные по Одессе и Кривому Рогу, были сбиты украинской ПВО.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в своем Телеграм.
Напомним, ранее мы писали, что ночью по Одесской области вновь ударили дроны-камикадзе
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