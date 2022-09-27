Россияне обстреляли Кривой Рог и Одесскую область, все ракеты были сбиты украинской ПВО. Фото: открытые источники

Российская армия нанесла ракетный удар на юге Украины. Все ракеты, выпущенные по Одессе и Кривому Рогу, были сбиты украинской ПВО.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в своем Телеграм.

Оперативное командование Юг сообщило о том, что российская армия нанесла ракетный удар на юге Украины, и, все ракеты, выпущенные по Одессе и Кривому Рогу, были сбиты украинской ПВО

Напомним, ранее мы писали, что ночью по Одесской области вновь ударили дроны-камикадзе

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