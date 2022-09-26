Россияне ударили по аэропорту Кривого Рога ракетой Х-59.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно. Люди во время удара не пострадали", - написал Резниченко.

Пишут, что разрушены взлетная полоса и зал ожидания, обломки уничтожили пульт управления и административные здания.

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