Сегодня, 26 сентября, армия РФ совершила обстрел города Славянска в Донецкой области.

Мэр Славянска Вадим Лях подтвердил вечерний обстрел города.

Об этом сообщила Славянская ВЦА со ссылкой на мэра.

Известно, что пожары еще тушат - в соцсетях появляются видео.

Ранее в сети появились видео с места происшествия.

По словам мэра были обстреляны улицы Ботаническая, Шевченко и Барвенковская.

Местные паблики публикуют новые видео последствий обстрела.

Напомним, ранее мы рассказывали, что россияне обстреляли Купянск в Харьковской области. Есть раненый, загорелись церковная школа и магазин.

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Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.