Россияне продолжают обстрел Николаева. Фото: t.me/senkevichonline

Николаев снова подвергся обстрелу. Город атаковали утром в понедельник, 26 сентября.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич и опубликовал фото последствий обстрела Николаева.

По его словам, в 5 утра по промзоне города ударили ракеты. Повреждены окна, крыша и двери, частично разрушен склад.

Мэр Николаева Александр Сенкевич публикует фото последствий обстрела Николаева

Мэр Николаева Александр Сенкевич публикует фото последствий обстрела Николаева

Мэр Николаева Александр Сенкевич публикует фото последствий обстрела Николаева

Мэр Николаева Александр Сенкевич публикует фото последствий обстрела Николаева

Напомним, накануне одна из ракет упала рядом с пятиэтажным жилым домом в Николаеве. Взрывной волной выбиты окна и стекла, повреждены входные двери.

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