В Николаеве продлевают время действия комендантского часа.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

С 1 октября комендантский час в Николаевской области будет начинаться с 22:00 и продолжаться до 06:00.

Напомним, с 6 июля на территории Николаевской области действовал комендантский час с 23:00 до 05:00.

Напомним, ранее мы рассказывали, что комендантский час в Донецкой области ужесточат с 1 сентября. Он будет длиться на два часа дольше

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