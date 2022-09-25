Ночью, около 01:40, Николаев подвергся массированному обстрелу. Одна из ракет упала рядом с пятиэтажным жилым домом. Взрывной волной выбиты окна и стекла, повреждены входные двери.

Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области.

Спасатели помогли выбраться двум пожилым людям, которые были заблокированы в собственной квартире. Пострадавшие на месте происшествия не обнаружены.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил удар по городу. Кроме жилых домов есть попадания в сети водопровода, сообщил он.

На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики.

В соцсетях публикуют фотографии последствий. На снимках видно, что кроме многоквартирных домов, существенные повреждения получили и жилые и хозяйственные здания в частном секторе. Посреди улицы образовалась большая воронка.

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что за сутки по Херсонской и Николаевской области ударили 30 беспилотников.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.