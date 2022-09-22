В ночь с 21 на 22 сентября Николаев подвергся мощному обстрелу. Под ударом оказались разные районы города.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем телеграм-канале.

Пострадали жилые здания и гражданские инфраструктурные учреждения.

Губернатор региона Виталий Ким уточнил, что россияне ударили по Николаеву из зенитно-ракетных комплексов С-300. По его словам, повреждены многоуровневые здания, окна, газопровод, водопровод, дворы кинотеатров и театров, административные здания.

Из-за ночного ракетного удара начался пожар в складском помещении. Предварительно, без жертв.

Напомним, ночью россияне также нанесли ракетные удары по Запорожью. Ракеты попали по электроподстанции и отелю. Есть погибший, под завалами остаются люди.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".