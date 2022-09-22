В результате утреннего удара по Запорожью разрушен отель в центральном парке города, под завалами остаются люди.

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Спасатели разбирают завалы и ищут под ними людей.

Также попадание зафиксировано по электроподстанции. Южные громады Запорожского района остались без света. Кроме того, есть попадания в телевышку.

По его словам, всего россияне выпустили по Запорожью и пригороду девять ракет.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух добавил, что в результате удара по Запорожью погиб человек, еще пятеро ранены.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".