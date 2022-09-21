"Замглавы Херсонской ВГА" Кирилл Стремоусов заявил о том, что два находящихся под контролем РФ населенных пункта Николаевской области - город Снегиревка и село Александровка "включены в состав Херсонской области".

Такое решение, по словам Стремоусова, позволит жителям этих населенных пунктов участвовать в "референдуме".

Ранее "Страна" объясняла, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России.

В оккупированном Херсоне заявили, что хотят стать "отдельным субъектом РФ" по результатам "референдума".

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".