Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг слухи, что он уехал из Николаева в Одессу.

Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в его телеграм-канале.

"Где-то попалось в интернете, что куда-то там я убежал, в Одессу... Куда бежать, почему. Обстрелов стало меньше, мы двигаемся вперед, работы много, так как укрепления нужно делать больше к Херсону. Куда бежать, мы идем вперед", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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