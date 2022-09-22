В результате обстрела Николаева, который произошел в ночь на 22 сентября, ракеты С-300 прилетели на территорию морского торгового порта, есть повреждения.

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

"Николаев. Девять ракет. Девять попыток россиян уничтожить мирное население, объекты критической инфраструктуры", - написал он.

По словам Тимошенко, россияне пытались попасть в админздание, нефтебазу.

"Дроны-камикадзе и ракеты направлялись по объектам критической инфраструктуры. Повредили газопровод и объекты питания. Ведутся работы по ликвидации последствий ракетных ударов", - добавил он.

Также, по данным Тимошенко, пострадал и театр русской драмы.

Кроме того, под обстрел попала и Николаевская область.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".