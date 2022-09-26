Россияне обстреляли Купянск в Харьковской области. Есть раненый, загорелись церковная школа и магазин. Фото
В Купянске в результате российского обстрела 26 сентября загорелись церковная школа и магазин. Кроме того, ранен один мирный житель.
Об этом сообщает ГСЧС в своем Facebook.
"В г. Купянске в результате попадания боеприпасов загорелось здание церковной школы и магазин на общей площади 500 кв. м. Один человек получил ранения. Два оперативных отделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на тушение пожара в 11:10. Уже в 11:55 пожарным удалось локализовать огонь и спасти здание Свято-Николаевского храма. Окончательная ликвидация произошла в 16:30", - говорится в сообщении.
Ранее мы также писали, что в понедельник, 26 сентября, россияне обстреляли город Первомайский в Харьковской области. В результате погибла 15-летняя девушка. Удар был нанесен днем по объекту гражданской инфраструктуры, также полностью разрушены два частных дома.
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