В Купянске в результате российского обстрела 26 сентября загорелись церковная школа и магазин. Кроме того, ранен один мирный житель.

Об этом сообщает ГСЧС в своем Facebook.

"В г. Купянске в результате попадания боеприпасов загорелось здание церковной школы и магазин на общей площади 500 кв. м. Один человек получил ранения. Два оперативных отделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на тушение пожара в 11:10. Уже в 11:55 пожарным удалось локализовать огонь и спасти здание Свято-Николаевского храма. Окончательная ликвидация произошла в 16:30", - говорится в сообщении.

Ранее мы также писали, что в понедельник, 26 сентября, россияне обстреляли город Первомайский в Харьковской области. В результате погибла 15-летняя девушка. Удар был нанесен днем по объекту гражданской инфраструктуры, также полностью разрушены два частных дома.

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