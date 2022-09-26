В Первомайском Харьковской области в результате сегодняшнего обстрела погибла 15-летняя девушка.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

Удар был нанесен днем по объекту гражданской инфраструктуры, также полностью разрушены два частных дома.

Напомним, что на прошлой неделе в результате российских ударов на Печенежской дамбе под Харьковом был поврежден верхний шлюз.

Также в Одесской ОВА заявили, что РФ уничтожила в Харькове вагоны-рефрижераторы с телами российских военных.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.