Из-за обстрела Печенежской дамбы около Харькова поврежден верхний шлюз. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

По его словам, было два ракетных удара, обошлось без пострадавших.

Ранее местные власти сообщали об угрозе чрезвычайной ситуации "вследствие катастрофического затопления территорий вниз по течению".

"Отметим, что Печенежская дамба стоит на Северском Донце. Ее разрушение может поднять уровень воды вниз по течению реки. В том числе и в Донецкой области, где сейчас с правого берега на левый через переправы наступают украинские войска. Поэтому не исключено, что цель ударов - затруднить ВСУ форсирование реки", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы писали, что по данным "Укргидроэнерго", возможный ракетный удар по дамбе Киевского водохранилища не должен привести к катастрофическим последствиям.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".