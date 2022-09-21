На протяжении последних дней российские войска били и продолжают бить по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области.

Об этом сообщают местные власти.

Есть угроза разрушения. Может возникнуть ЧС "вследствие катастрофического затопления территорий вниз по течению".

В случае тревоги местных жителей призывают эвакуироваться из зоны подтопления.

Напомним, ранее мы писали, что возможный ракетный удар по дамбе Киевского водохранилища не должен привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявляли специалисты "Укргидроэнерго".

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".