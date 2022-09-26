Ночью 26 сентября под обстрелы РФ попала Днепропетровская область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией военные РФ 9 раз ударили по 4 громадам – Никопольской, Марганецкой, Красногригорьевской и Мировской. Прилетело около 130 снарядов.

По предварительным данным люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

По Никополю попали трижды. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Вновь обесточенные дома почти 3000 семей. Энергетики уже приступили к работе.

Фото последствий обстрелов РФ в Днепропетровской области

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

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