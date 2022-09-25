Российские СМИ сообщают об ударе по гостинице в захваченном Херсоне. В результате погиб украинский экс-нардеп Алексей Журавко.

Об этом пишут "РИА Новости".

Россияне обвиняют в обстреле гостиницы ВСУ.

Журавко - инвалид-колясочник. В Раду избирался в 2006 и 2007 годах от "Партии Регионов". После 2014 года критиковал Майдан и поддерживал Россию.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.