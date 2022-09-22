Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что вчерашним ударом по железной дороге в Харькове РФ уничтожила вагоны-рефрижераторы с телами российских военных.

Отметим, что в утренней сводке губернатора области Олега Синегубова ничего об этом не говорится.

Вчера на месте происшествия уже были журналисты, они также ничего не сообщали о наличии тел. Сообщалось лишь, что в результате обстрела повреждены вагоны и здания возле железной дороги.

Также напомним, что накануне в Харькове был зафиксирован очередной обстрел Печенежской дамбы, однако военный губернатор считает, что угрозы прорыва нет.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".