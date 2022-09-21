Фоторепортаж из Харькова, где был нанесен удар по железной дороге в Холодногорском районе, опубликовало Суспильне.

Сообщается, что в результате обстрела повреждены вагоны и здания возле железной дороги.

Ранее мы также писали, что на протяжении последних дней российские войска били и продолжают бить по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области. Есть угроза разрушения. Может возникнуть ЧС "вследствие катастрофического затопления территорий вниз по течению".

Как выяснилось позже, из-за обстрела Печенежской дамбы около Харькова поврежден верхний шлюз. Было два ракетных удара, обошлось без пострадавших.

Напомним, война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".