Жители освобожденных районов Харьковской области могут получить по 1200 гривен помощи.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

"Вместе с Красным Крестом мы начали осуществлять первые выплаты наличными. Каждый ребенок и пожилой человек получит по 1200 гривен безвозвратной помощи. На этот проект может быть привлечено полмиллиарда гривен. Делаем все, чтобы люди как можно быстрее их получили", - заявила она.

Местные громады формируют списки претендентов на помощь и передают их в ОВА, а выплаты производит "Укрпочта".

Планируется раздать по 1200 гривен 200 тысячам человек.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".