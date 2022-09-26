В понедельник, 26 сентября, россияне обстреляли город Первомайский в Харьковской области.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Николай Бакшеев.

По его словам, в результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура.

"О месте попадания не сообщаем! Не выкладывайте фото и видео попадания. Ожидаем более точной информации о последствиях. Сохраняйте спокойствие. По возможности перейдите в укрытие или используйте правило двух стен", - написал Бакшеев.

Ранее мы писали, что на днях в Харьковской области под массированными обстрелами был Купянск и Купянский район. В Купянске были ранены три человека, в том числе - двое детей. Их состояние - средней тяжести. В Купянском районе ранения получили четыре человека.

Напомним, война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.