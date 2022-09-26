Ночью 26 сентября российские ракеты атаковали Запорожье. Пострадавших данных нет. Повреждены жилые дома и социальные объекты.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

По его данным, в результате обстрела РФ повреждения получили жилые дома, в которых вылетели окна, образовательное учреждение и заведение здравоохранения.



Также пострадал гаражный кооператив. Там произошел пожар, повреждены автомобили.

Напомним, что ранее войска РФ ударили по Запорожью и там загорелась многоэтажка. В результате обстрела были раненые и погибший.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.