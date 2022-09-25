Минобороны России подтвердило ракетный удар по Запорожью, в результате которого, как сообщал губернатор региона, погиб человек.

Об этом российское оборонное ведомство сообщило в телеграм-канале.

"Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до 100 боевиков и 15 единиц военной техники", - говорится в официальном сообщении.

У украинской стороны - другая интерпретация событий. По сообщению властей региона, в городе в результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры и электроподстанция. Также в результате ударов есть раненые. Один человек погиб.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.