Российские издания написали о ракетном ударе по переправе через Днепр.

Сообщили о минимум одном погибшем.

После местные паблики сообщили, что "прилет был около Фрегата, 1 рыбак в тяжелом состоянии. На барже было 2 грузовых машины, остались частично целые".

Назначенный РФ "Минздрав" Херсонской области сообщает, что вследствие сегодняшнего вечернего обстрела Херсона 1 человек погиб, 5 пострадали.

Напомним, ранее армия РФ совершила обстрел города Славянска в Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.