Генштаб Вооруженных Сил Украины 26 сентября опубликовал свежую вечернюю сводку с фронтов.

Главное в сводке украинского Генштаба:

В Донецкой области ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка. За текущие сутки россияне нанесли 2 ракетных и 4 авиационных удара, совершили более 7 обстрелов из РСЗО. Также они задействовал ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области. Пострадали 12 населенных пунктов – в частности, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев и Очаков. Авиация ВСУ нанесла около 20 ударов по позициям россиян.

Ранее "Страна" писала, что в понедельник, 26 сентября, россияне обстреляли город Первомайский в Харьковской области. В результате обстрела погибла 15-летняя девушка. Удар был нанесен днем по объекту гражданской инфраструктуры, также полностью разрушены два частных дома.

Напомним, война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.