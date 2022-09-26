Предстоящие холода замедлят ход событий на поле боя в Украине, однако война не остановится только потому, что похолодало. Об этом в интервью Sky News заявил генерал Ричард Бэрронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании, сообщает The Guardian.

Бэрронс считает, что это приближающаяся зима может оказать значительное влияние на развитие событий в Украине.

"В октябре становится сыро, а это означает, что передвижение танков, грузовиков и больших партий артиллерийских боеприпасов становится труднее и медленнее... А потом, когда придут холода, просто жить в поле станет тяжелее. Более короткие часы дневного света означают, что такие простые вещи, как использование дронов, не имеющих возможности ночного видения, становятся более ограниченными. Погода замедлит ход событий. Но война не остановится только потому, что похолодало", - заявил он.

Анализируя объявленную в РФ мобилизацию, Бэрронс сказал, что российские новобранцы могут скоро оказаться на передовой в Украине. Однако они "будут не очень хорошо обучены и, вероятно, не очень хорошо экипированы" и "не обязательно будут полны энтузиазма".

"России придется инвестировать в обучение и оснащение такого большого количества людей. И не похоже, что у них есть учебная техника, логистика или оружие, чтобы заставить это действительно работать в ближайшее время", - заявил он.

По его мнению, не повлияют на развитие событий и проводимые на захваченных территориях Украины "референдумы".

"Ключевой вопрос, однако, заключается в том, смогут ли [украинцы] поддерживать продвижение вперед на севере и юге", - заявил он.

Бэрронс добавил: "[Референдум] — это всего лишь средство, которое позволяет [России] заявить, что эта территория, эта часть Украины каким-то магическим образом теперь принадлежит России и, следовательно, может быть защищена всей силой российского государства. Это не будет иметь никакого влияния на то, что делает Украина. И это не должно иметь никакого значения для того, что делает Запад, поддерживая Украину".

Ранее The Wall Street Journal написал, что привлечение президентом РФ Владимиром Путиным к войне новых резервов может стабилизировать линию фронта ближе к зиме, когда любые наступательные операции проводить труднее.

Напомним, война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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