В Украине накануне зимы идут два разнонаправленных процесса. Правительство готовится продавать электроэнергию в Европу. А своим согражданам помогает запасаться дровами на зиму.

Экспорт украинской электроэнергии позволит государствам ЕС заместить 5-6 млрд кубометров российского газа, отметил министр энергетики Герман Галущенко во время встречи с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

Параллельно Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает, что Госагентство лесных ресурсов упростило процедуру покупки дров. На освобожденных территориях приобрести дрова можно, обратившись в лесничество.

Также продолжается работа по созданию государственного интернет-магазина "ДроваЄ".

Ранее мы писали, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получила более 4 миллиардов гривен за экспорт электроэнергии в Евросоюз.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС покупать украинскую электроэнергию и инвестировать в расширение украинской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что украинская электроэнергия может помочь Европе заместить грязные российские энергоресурсы.