Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получила более 4 миллиардов гривен за экспорт электроэнергии в Евросоюз. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"За последнюю неделю 19-25 сентября доступный объем перетоков в Словакию и Румынию был продан в полном объеме. В аукционах участвовали до 12 компаний", - сказано в сообщении.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС покупать украинскую электроэнергию и инвестировать в расширение украинской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что украинская электроэнергия может помочь Европе заместить грязные российские энергоресурсы.

Как писала "Страна", в "Укрэнерго" заявляли, что Россия не может использовать электроэнергию с Запорожской АЭС.

Тем временем больше половины немцев боятся, что зимой не смогут платить за электричество и газ.

Во Франции будут раньше отключать Лувр и Версальский дворец, чтобы сэкономить электроэнергию.

По данным Bloomberg, в Европе готовят план отключений электроэнергии, чтобы не допустить хаоса зимой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.