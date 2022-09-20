В американской The New York Times вышел материал под заголовком "Большая проблема для Украины: стекло".

Гуманитарные организации оценивают количество разбитых взрывами окон в Украине "миллионами", заявляя, что "это становится большой проблемой для Украины" в преддверии зимы.

Фанера и пленка проблемы не решают. Забитые фанерой окна не пропускают свет. Полиэтилен же, пропуская свет, пускает в квартиру и уличный холод.

До вторжения Украина закупала стекло по выгодной цене у России и Беларуси, а сейчас остались только более дорогие западные предложения.

Цены на импортное стекло растут, т.к. для его производства нужно много энергии, которая дорожает.

По данным журналистов, проблема остается актуальной не только в прифронтовых Харькове и Николаеве, но и в давно освобожденном от российских войск Чернигове.

Напомним, что "Страна" рассказывала об этой проблеме еще в июне и анализировала, что будет с ценами и где взять дефицитный материал.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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