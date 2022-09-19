Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться на зимний период из освобожденных городов
Жителей освобожденных населенных пунктов Херсонской области призывают эвакуироваться в другие регионы Украины на зимний период.
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал эвакуироваться в Житомирскую, Закарпатскую и Хмельницкую области Украины.
"Учитывая ситуацию, сложившуюся в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильными лицами" - написал он.
Чтобы выехать из Херсонской области необходимо:
- обратиться на "горячую линию" Херсонской ОВА: +0800330951
- написать в чат-бот https://t.me/khoda_help_bot
- Сообщить о намерении эвакуироваться – специалисты сформируют вашу заявку;
- С вами свяжутся и сообщат детали эвакуации;
- В указанное время прийти на место, откуда отправляется эвакуационный транспорт.
- При обращении в ОВА укажите свои гуманитарные потребности.
После получения статуса ВПЛ государство будет выплачивать вам денежную помощь – 2000 грн для взрослого, 3000 грн для людей с инвалидностью и детей. Кроме того, вы можете подать заявки на получение денежной помощи от Международных организаций.
Напомним, Генштаб фиксировал продвижение ВСУ в Харьковской и Херсонской областях с 10 сентября. По его данным, 12 сентября к освобожденным городам в Херсонской области присоединились Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Ставок.
Как сообщают Силы обороны юга, в настоящий момент ВСУ установили огневой контроль почти над всей Херсонской областью
Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.