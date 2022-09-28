Новый пакет военной помощи от США и призыв усилить санкции против России. Обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в среду, 28 сентября.
Главное из заявлений Зеленского:
- Сообщил о телефонных переговорах с канцлером Германии, президентом Турции, премьерами Великобритании и Канады, президентом Евросовета и генсеком ООН. Поблагодарил всех за поддержку в вопросе "референдумов".
- По итогам разговора с Эрдоганом сказал, что оставшиеся в Турции командиры "Азова" скоро смогут увидеться с родными. Также сообщил, что освобожденным из плена уже оказывается различная помощь.
- Рассказал, что напомнил канцлеру Шольцу о том, что Украина ждет ПВО от Германии. Также сказал ему, что восьмой пакет санкций можно усилить, чтобы он не был пустым.
- Сообщил, что премьеру Канады предложил сделать его страну лидером по разминированию территории Украины.
- Рассказал, что с генсеком ООН говорил о необходимости продлить действие "продовольственной инициативы".
- Поблагодарил президента США Джо Байдена за новый пакет военной помощи стоимостью 1,1 млрд долларов.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил о намерениях Украины освобождать оккупированные территории и после российских "референдумов".
Также "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский на Совбезе ООН призвал к полной изоляции России в ответ на "референдумы".
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