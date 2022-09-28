Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в среду, 28 сентября.

Главное из заявлений Зеленского:

Сообщил о телефонных переговорах с канцлером Германии, президентом Турции, премьерами Великобритании и Канады, президентом Евросовета и генсеком ООН. Поблагодарил всех за поддержку в вопросе "референдумов". По итогам разговора с Эрдоганом сказал, что оставшиеся в Турции командиры "Азова" скоро смогут увидеться с родными. Также сообщил, что освобожденным из плена уже оказывается различная помощь. Рассказал, что напомнил канцлеру Шольцу о том, что Украина ждет ПВО от Германии. Также сказал ему, что восьмой пакет санкций можно усилить, чтобы он не был пустым. Сообщил, что премьеру Канады предложил сделать его страну лидером по разминированию территории Украины. Рассказал, что с генсеком ООН говорил о необходимости продлить действие "продовольственной инициативы". Поблагодарил президента США Джо Байдена за новый пакет военной помощи стоимостью 1,1 млрд долларов.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил о намерениях Украины освобождать оккупированные территории и после российских "референдумов".

Также "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский на Совбезе ООН призвал к полной изоляции России в ответ на "референдумы".