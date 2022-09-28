В пакет войдут РСЗО HIMARS. Фото: Милитарный

Опубликован официальный список новой помощи Украине от Пентагона, объявленной сегодня.

В него входят:

  • 18 РСЗО HIMARS и соответствующих боеприпасов,
  • 150 бронированных многоцелевых колесных машин (HMMWV),
  • 150 тактических машин для буксировки оружия,
  • 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники,
  • 2 радара для беспилотных летательных систем,
  • 20 многофункциональных РЛС,
  • системы противодействия беспилотным летательным системам Titan,
  • тактические системы связи, системы наблюдения, оптика,
  • оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов,
  • бронежилеты и другое полевое снаряжение,
  • финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Список вооружения для Киева от США

Как писала "Страна", 28 сентября Пентагон объявил о выделении Украине нового транша военной помощи на 1,1 млрд долларов.

Между тем западная пресса сообщает, что запасы оружия в США и Европе для поставок Киеву заканчиваются. В американской оружейной промышленности обычный уровень производства артиллерийских снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, которые сегодня используются в Украине, составляет около 30 000 снарядов в год в мирное время. ВСУ расходуют это количество примерно за две недели.

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