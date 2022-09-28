"Хаймарсы", радары и оружие против дронов. Полный список новой помощи Украине от Пентагона на миллиард
Опубликован официальный список новой помощи Украине от Пентагона, объявленной сегодня.
В него входят:
- 18 РСЗО HIMARS и соответствующих боеприпасов,
- 150 бронированных многоцелевых колесных машин (HMMWV),
- 150 тактических машин для буксировки оружия,
- 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники,
- 2 радара для беспилотных летательных систем,
- 20 многофункциональных РЛС,
- системы противодействия беспилотным летательным системам Titan,
- тактические системы связи, системы наблюдения, оптика,
- оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов,
- бронежилеты и другое полевое снаряжение,
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
Как писала "Страна", 28 сентября Пентагон объявил о выделении Украине нового транша военной помощи на 1,1 млрд долларов.
Между тем западная пресса сообщает, что запасы оружия в США и Европе для поставок Киеву заканчиваются. В американской оружейной промышленности обычный уровень производства артиллерийских снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, которые сегодня используются в Украине, составляет около 30 000 снарядов в год в мирное время. ВСУ расходуют это количество примерно за две недели.
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