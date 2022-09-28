Опубликован официальный список новой помощи Украине от Пентагона, объявленной сегодня.

В него входят:

18 РСЗО HIMARS и соответствующих боеприпасов,

150 бронированных многоцелевых колесных машин (HMMWV),

150 тактических машин для буксировки оружия,

40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники,

2 радара для беспилотных летательных систем,

20 многофункциональных РЛС,

системы противодействия беспилотным летательным системам Titan,

тактические системы связи, системы наблюдения, оптика,

оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов,

бронежилеты и другое полевое снаряжение,

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Как писала "Страна", 28 сентября Пентагон объявил о выделении Украине нового транша военной помощи на 1,1 млрд долларов.

Между тем западная пресса сообщает, что запасы оружия в США и Европе для поставок Киеву заканчиваются. В американской оружейной промышленности обычный уровень производства артиллерийских снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, которые сегодня используются в Украине, составляет около 30 000 снарядов в год в мирное время. ВСУ расходуют это количество примерно за две недели.