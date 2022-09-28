Соединенные Штаты Америки давят на Европейский Союз, в вопросах увеличения и ускорения финансовой поддержки Украины.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

Источники издания рассказали, что высокопоставленные должностные лица в администрации Байдена выразили разочарование Брюсселем из-за медленной выплаты европейской помощи Киеву и попросили Брюссель создать "обычный механизм" финансовой поддержки.

"Вашингтон часто контактировал с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС по поводу необходимости быстро предоставить Украине обещанную экономическую помощь", - рассказал один из чиновников.

"Мы снова призываем всех партнеров Украины быстрее предоставить обещанную помощь Украине, увеличить свои обязательства и отдать приоритет помощи в форме грантов над ссудами", – добавил он.

Другой чиновник ЕС сказал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, чтобы обговорить, что Киеву нужно около 3,5 млрд евро ежемесячно.

Отмечается, что США предоставили Украине 8,5 млрд долларов экономической помощи и запросили у Конгресса дополнительные 4,5 млрд долларов грантов.

В то же время, ЕС выплатил 1 млрд евро из обещанных в мае 9 млрд и согласился выделить еще 5 млрд евро в этом месяце, но еще не перечислил средства. Остальные 3 млрд евро ЕС надеется предоставить до конца года.

Также в этом году ЕС согласился предоставить Киеву ссуду на 1,2 миллиарда евро. Хотя эта сумма равна трети украинских финансовых потребностей в месяц.

"Мы с нетерпением ждем, что ЕС начнет передавать 5 миллиардов евро обещанной помощи со следующего месяца, и призываем ЕС быстро разработать регулярный механизм, чтобы продолжать оказывать бюджетную поддержку Украине и дальше", – цитирует издание одного из чиновников.

Напомним, ранее США объявят о выделении Украине еще $1 млрд оборонной помощи.

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