Новые санкции США против РФ могут быть нацелены на российскую платёжную систему "Мир".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Также под санкции могут попасть Агентство по страхованию вкладов, Национальный клиринговый центр и Национальный расчётный депозитарий.

Обсуждается отключение новых российских банков от SWIFT, расширение экспортного контроля и новые санкции против госкомпаний.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС может отключить от SWIFT еще четыре российских банка. Речь о таких банках РФ: Тинькофф Банк, Газпромбанк (через него идут расчёты за газ), Альфа-банк, Росбанк.

Также мы писали, что ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило предупреждение о санкциях для финансовых организаций, использующих платежную систему "Мир". После чего три государственных банка Турции остановили работу с российской платежной системой "Мир". Перед эти два частных банка отказалась от этой системы.

Кроме того, сообщалось, что банки Казахстана и Вьетнама прекратили принимать российские карты "Мир". Речь идет о вьетнамском банке BIDV и казахском - "Народный банк".