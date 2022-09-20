В США назвали лучший способ для банков избежать американских санкций
Вашингтон ожидает, что все большее количество банков начнет отказываться от российской платежной системы "Мир". По словам представителя США, отказ от нее - лучший способ для банков избежать американских санкций.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации Джо Байдена.
Также представитель Министерства финансов США Элизабет Розенберг во время слушаний в Сенате заявила, что Вашингтон будет взаимодействовать с Турцией для введения ограничений российской платежной системы "Мир" за пределами РФ.
По мнению ведомства, Турция помогает россиянам избегать ограничения.
"Мы продолжим взаимодействовать с Турцией, фокусируясь на этой уязвимости", - утверждает Розенберг.
Как писала "Страна", 19 сентября стало известно, что два крупных банка Турции — Is Bankasi и DenizBank — прекратили операции с картами "Мир".
Незадолго до этого Минфин США заявил о возможных санкциях в адрес зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты "Мир".