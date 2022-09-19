Крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой "Мир".

Об этом сообщил телеканал Halk TV.

Решение было принято после заявлений о возможных санкциях Минфина США в адрес иностранных финансовых организаций, которые принимают карты "Мир", сказано в сообщении.

Вскоре после появления этой новости стало известно, что еще один турецкий банк прекратил операции с российскими картами "Мир" - речь идет о Denizbank.

Комментируя информацию об отказе турецких банков принимать карты попавших под санкции российских финансово-кредитных организаций, генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев отметил, что речь идет только о нескольких банках. Он добавил, что партнеров в Турции достаточно.

Ранее Минфин США заявил о возможных санкциях в адрес зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты "Мир".

Между тем в США отмечают, что санкции против Российской Федерации действуют медленно. Как отметил один из представителей Штатов, там "надеялись, что санкции быстро задушат российскую военную машину в Украине, что усложнит Кремлю поддержку его усилий на поле боя".