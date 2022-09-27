Еще четыре российских банка могут быть отключены от Международной системы денежных переводов SWIFT. Этот вопрос сейчас обсуждается в Европейским Союзом.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, речь о таких банках РФ:

Тинькофф Банк,

Газпромбанк (через него идут расчёты за газ),

Альфа-банк

Росбанк.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен отключить от SWIFT последний крупный банк РФ. Речь идет о "Газпромбанке", через который производятся расчеты за газ в Европе.

Также писали, что в РФ готовятся с помощью Турции и Китая полностью отказаться от SWIFT.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.